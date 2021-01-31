تربية الكرخ الثانية تفتتح متوسطة الارض المعطاء ضمن قاطع الرشيد

اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد / الكرخ الثانية افتتاح متوسطة الارض المعطاء المختلطة ضمن قاطع الرشيد

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة بينت إن المدرسة افتتحها المدير العام للتربية الدكتور قيس اسماعيل الكلابي شيدت على ارض تبلغ مساحتها ( ٢٥٠٠م دونم) وتحتوي على ٦ صفوف دراسية وجناح اداري واخر خدمي ، مضيفةً إنه تم انشاء المدرسة بتبرع من قبل عائلة المشرف التربوي السيد مهدي علوان ، ويأتي بناء المدرسة لخدمة العملية التربوية وتخفيف الزخم الحاصل في المدارس .

· وفي سياق منفصل اقامت مدرسة الجيل العربي الابتدائية للبنات في منطقة ابو دشير بحملة لتأهيل بناية المدرسة تضمنت تنظيف سطح المدرسة بشكل كامل ومعالجة التشققات بوضع الماستك للمحافظة على بناية المدرسة وطلاء الصفوف و جدران المدرسة لتكون بأجمل صورة وانشاء سياج للحديقة المدرسية للمحافظة على الاشجار و اضافة جمالية للمدرسة ، ولتطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صحيح تم تزويد المدرسة بالكرفانات بالتنسيق بين تربية الكرخ الثانية و محافظة بغداد وتم تجهيزها بأفضل الوسائل التعليمية لتحقيق الهدف منها وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج العمل اليومي لأعضاء خلية الازمة في المدرسة اذ يتم تعقيم و تعفير بناية المدرسة و القاعات الدراسية قبل بدء الدوام وفحص درجة حرارة التلميذات حرصاً على السلامة العامة والتأكيد على الإلتزامتالق بالإجراءات الوقائية و تطبيق التباعد الاجتماعي بين التلميذات.

ا.م.د هيثم نعمه رحيم

مدير العلاقات العامة والاعلام