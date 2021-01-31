خبير اقتصادي: ١٢ مليون عراقي تحت خط الفقر.. رفع الدولار قلص الطبقة الوسطى

أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، اليوم الأحد، أن عدد الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر قد تجاوز الـ (١٢) مليون مواطن عراقي بحسب أحدث الإحصائيات المعلنة، حيث كان لجائحة «كورونا» ورفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي الأثر الكبير بزيادة ذلك العدد.

أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر، اليوم الأحد، أن عدد الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر قد تجاوز الـ (١٢) مليون مواطن عراقي بحسب أحدث الإحصائيات المعلنة، حيث كان لجائحة «كورونا» ورفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي الأثر الكبير بزيادة ذلك العدد.

وأوضح داغر أن «عدد العراقيين تحت خط الفقر قبل جائحة فيروس كورونا كان يقدر بنحو ٨ ملايين، وبعد جائحة كورونا ارتفع ليكون ١٠ ملايين وبعد خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي ارتفع مجدداً ليكون ١٢ مليون، حيث أن الدولار هو معيار القياس المستخدم في حسابات خط الفقر دولياً».

مبيناً بأن «ارتفاع قيمة الدولار ساهم بتقليص الطبقى الوسطى في العراق من 60% من عدد أفراد الشعب العراقي إلى أقل من 20% فقط».