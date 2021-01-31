عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل

افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي في بابل.
وقال المصدر إن “عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الحولي في بابل”.
وأضاف المصدر أن “الانفجار اسفر عن اضرار في احدى عجلات الرتل”.
افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي في بابل.
وقال المصدر إن “عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الحولي في بابل”.
وأضاف المصدر أن “الانفجار اسفر عن اضرار في احدى عجلات الرتل”.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.