عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل

افاد مصدر امني، الاحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل تابع للتحالف الدولي في بابل.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الحولي في بابل”.

وأضاف المصدر أن “الانفجار اسفر عن اضرار في احدى عجلات الرتل”.