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مجلس الوزراء يخصص 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا

اعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، المجلس خصص 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا.

وقال مجيد في بيان إن “مجلس الوزراء، قرر تخصيص مبلغ مئة مليون دولار من محفظة البنك الدولي، لشراء اللقاحات المتعلقة بفايروس كورونا، بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة، على أن تعاد هيكلة القرض (المحفظة) من وزارتي (المالية والتخطيط) بالتنسيق بينهما والبنك الدولي”.

واوضح ان “القرار، جاء بناءً على ما عرضه السيد وزير الصحة بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة، المنعقدة بتأريخ ٢٦/ ١/ ٢٠٢١”.

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