محكمة استئناف واسط توقف خمسة متهمين بجريمة “الدكة العشائرية”

اعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية، اليوم الاحد، عن توقيف خمسة متهمين من بينهم المدعو (سجاد ميثم العكيلي) وفق أحكام قانون مكافحة الارهاب من قبل محكمة تحقيق تاج الدين لقيامهم بجريمة الدكة العشائرية.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ان “محكمة تحقيق تاج الدين أوقفت خمسة متهمين لقيامهم بإطلاق العيارات النارية واستهدافهم لاحد المنازل بقصد ارتكاب الدكة العشائرية”.

واضاف البيان، ان “المحكمة اتخذت الاجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وصدقت أقوالهم قضائياً بالاعتراف وفق أحكام المادة 2 /1 بدلالة المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب اضافة الى تصديق أقوالهم قضائياً عن قضايا أخرى اعترفوا بارتكابها تعلقت بالخطف والابتزاز بحق المواطنين وأصحاب الشركات النفطية اضافة الى جرائمهم المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية”.