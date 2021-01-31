مقدم البرامج هشام علي يتعرض لتهديدات ودعاوى قضائية على خلفية كشفه ملف فساد ضخم

تعرض مقدم البرامج في قناة الشرقية الزميل هشام علي لتهديدات ودعاوى قضائية على خلفية كشفه ملف فساد ضخم يتعلق باشخاص مدانين قضائيا ومحتجزين في السجون العراقية.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من الزميل هشام علي ان جهات انزعجت من كشف هذا الملف، وقامت بتهديده هاتفيا، مبينا انه بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية لتعزيز امنه وحمايته.

يشار الى ان مقدم برامج لعبة الكراسي كشف عن ملف فساد يرتبط برئيس هيئة التقاعد العامة السابق احمد الساعدي ومدير شركة (كي كارد) بهاء عبد الحسين الذين ادينا بملفات فساد مالي، وصدرت احكام بحقهم، كما سرد، خلال برنامجه، حادثة حضور احد المستفيدين من عمليات التلاعب المالي، حفل ولادة الحوت الازرق في جنوب افريقيا بكلفة 1.5 مليون دولار.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تعلن تضامنها الكامل مع الزميل هشام علي، فانها تعتبر ما يتعرض له من تهديدات خرق دستوري فاضح، يتطلب تدخل الجهات الحكومية الحامية للدستور الكافل لحرية الصحافة والاعلام بكل اشكاله، لا سيما وان المقدم لم يعلن اية اسماء او جهات متورطة بالملف، ولم يكشف سوى جزء من التحقيقات التي ادين على اثرها رئيس هيئة التقاعد العامة السابق.

وتطالب الجمعية الحكومة الاتحادية بالتحرك لتوفير الحماية الامنية والقانونية اللازمة والانتصار للدستور العراقي.

كما تحذر الجمعية من استمرار عملية التضييق على الصحفيين، في سبيل منع كسف ملفات الفساد، وتدعو الحكومة الى التحرك لانهاء حالات التهديد التي تتعرض لها الاسرة الصحفية.