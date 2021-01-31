ملتقى الاعلاميين العراقيين يُكرم الكاتب والباحث السياسي

كفاح محمود

بحضور نخبة من الاعلاميين العرب والعراقيين ملتقى الاعلاميين العراقيين يعقد مؤتمره السادس تحت شعار (نحو تغطية اعلامية مهنية للانتخابات المقبلة).

وبحث المؤتمر الذي عقد على قاعة منظمة CDO في السليمانية وعبر دائرة تلفزيونية (اون لاين)، يوم الجمعة 29 كانون الثاني 2021، في جلستين (اخلاقيات الصحافة في تغطية الانتخابات).

وشارك في جلسات المؤتمر وادارتها موفق محمد عضو الهيئة الادارية لملتقى الاعلاميين العراقيين، اضافة الى الصحفيين رحمن غريب المنسق العام لمركز ميترو لحماية الصحافيين، نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين في الاردن، اسماء الحسيني مديرة تحرير جريدة الاهرام المصرية، علي حاج يوسف مدير راديو جوهرة في تونس، د. نوري حمدان رئيس ملتقى الاعلاميين العراقيين، علي تحسين عضو الهيئة العامة لملتقى الاعلاميين العراقيين، منتظر ناصر رئيس تحرير جريدة العالم الجديد، تحسين الزركاني مدرب صحافي، افراح شوقي صحافية، كوران فتحي صحافي، سرمد القاسم رئيس تحرير وكالة ليكس نيوز.

هذا وقد منح الملتقى السنوي لقبه لعام 2020، لعدد من الاعلاميين والناشطين والسياسيين، على اعمالهم التي تم اختيارها من قبل الملتقى، وفي مقدمتهم الكاتب والباحث السياسي الاعلامي كفاح محمود وذلك عن اختيار المؤتمر مقاله الذي حمل عنوان (حينما يصبح الوطن شركة ربحية).

رابط المقال المُختار:

https://www.radionawa.com/wtar-detail.aspx?jimare=1586

ملحق:

– صورة التكريم

– صور من المؤتمر