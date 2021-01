مهمة فلسفة الفن: الخصائص والوسائل والمواقف

هل للأعمال الفنية معنى؟ تعتمد الإجابة مرة أخرى على كيفية تفسير السؤال: كلمة “معنى” هي مصطلح ملتبس يمكن أن يعني بحد ذاته العديد من الأشياء المختلفة. تعني الغيوم المطر، ويعني مقياس الهبوط أن العاصفة قادمة، ويعني الإعصار في السماء الاقتراب من الإعصار – أي أن أحدهما علامة على الآخر؛ هذه العلاقات موجودة في الطبيعة وقد اكتشفها البشر، ولم يخترعها. من ناحية أخرى، يعني رنين الجرس نهاية الفصل الدراسي، وتعني هذه الملاحظة الموجودة على النتيجة أنه يجب العزف على د شارب على آلة معينة، وكلمة cat لشخص يعرف اللغة الإنجليزية تعني نوعًا معينًا من الحيوانات الأليفة المستأنسة؛ هذه العلاقات تقليدية أسسها البشر. لكن كل من العناصر الطبيعية والتقليدية هي أمثلة على المعنى بمعناه الأكثر عمومية – شيء واحد (أ) يشير إلى آخر (ب). نظرًا لأن وسيط الأدب هو الكلمات، والكلمات هي وسائل تقليدية للمعنى، فإن الأدب له معنى في طريقة لا تفعل بها الفنون الأخرى، لأن كل كلمة، لتكون كلمة على الإطلاق، يجب أن يكون لها معنى. بمعنى أن كلمة قطة تعني شيئًا ما، فإن الوسط C والقطع الناقص ليس لهما معان على الإطلاق، ولكن عندما يُسأل السؤال عن المعنى في الفن، فعادةً لا تتم الإشارة إلى المكونات الفردية فيه. إذا كان الأمر كذلك، يمكن أن تكون الإجابة ببساطة، “نعم، هذه الكلمة لها معنى وهذه الكلمة لها. وكذلك الجملة ككل. وأحيانًا يكون للعناصر الموجودة في اللوحات معنى ؛ على سبيل المثال ، الهالة فوق رأس مادونا ترمز إلى القداسة “. ما يُسأل هو ما إذا كان العمل الفني ككل له معنى. لكن ماذا يعني السؤال نفسه؟ يمكن أن يقصد بعدة أشياء مختلفة: (1) “ما الذي يدور حوله؟” – في هذه الحالة يكون السؤال حول الموضوع، وقد تمت مناقشته بالفعل. (2) “ما هو موضوعها؟” على سبيل المثال، هل الصورة المتحركة هو من يجب أن يموت (1957) حقاً مثل عن حياة يسوع؟ (3) “ما هي أطروحته؟” على سبيل المثال، ما هي رسالة الكاتب الأنجلو-إيرلندي جوناثان سويفت للقارئ في “اقتراح متواضع”؟ (4) أو قد يكون الاستفسار حول تأثيرات عمل فني على المتلقي – إما ما هي هذه التأثيرات أو ما يمكن أو ينبغي أن تكون عليه. بهذا المعنى، فإن جميع الأعمال الفنية لها معنى، حيث أن لها جميعًا تأثيرات (سواء كان هناك نوع واحد من التأثير يجب أن يكون لعمل فني معين هو سؤال آخر). ومع ذلك، يعد هذا استخدامًا مضللًا للغاية لكلمة المعنى. في الواقع، فإن المناقشة الكاملة حول “المعنى في الفن” هي أكثر مناقشة محيرة – والخطأ لا يكمن في الفن، ولكن في المستخدمين البشريين للكلمات. يمكن إنشاء الألغاز غير الضرورية التي لا نهاية لها باستخدام كلمات غامضة مثل المعنى كما لو كانت بسيطة ومباشرة وعرضة لتفسير واحد. من شأنه أن يساهم بشكل كبير في توضيح مناقشات فلسفة الفن إذا لم يتم استخدام كلمة معنى فيها على الإطلاق ولكن بعض المفاهيم أكثر وضوحًا وأكثر تحديدًا.

الاختلاف الأكبر بين الفنون هو بين الأدبي وغير الأدبي. يتكون الأدب من نظام من الرموز ذات المعاني المحددة. الكلمة ليست مجرد ضجيج (أو علامة على صفحة مطبوعة)؛ الكلمة عبارة عن ضجيج أو علامة مطبوعة لها معنى محدد. في لغات مختلفة، تم تعيين معاني مختلفة للضوضاء، ويجب تعلم اللغة لفهم ما يقال. لتقدير عمل روائي القرن الحادي عشر موراساكي شيكيبو ، يجب على المرء أن يتعلم اللغة اليابانية ؛ لتقدير موليير ، الكاتب المسرحي في القرن السابع عشر ، يجب على المرء أن يتعلم الفرنسية. لا يوجد فن آخر لديه هذه المشكلة: يمكن للغة الإنجليزية أن تقدر الموسيقى الألمانية مثلها مثل الألمان – أو إذا لم يفعلوا ذلك، فليس ذلك بسبب نقص تعلم اللغة، فالأشكال والألوان والنغمات ليس لها معان معينة. هذا لا يعني أن هذه العناصر عندما تكون موجودة في الفن لا يمكن القول بأنها تحمل بعض الإحساس بمصطلح المعنى. هناك معاني كثيرة لكلمة معنى، ويمكن للون، على سبيل المثال، أن يكون له معنى من حيث أنه قد يرمز إلى شيء ما، لأن اللون الأحمر يرمز إلى الشجاعة في بعض الثقافات، أو قد يكون له تأثيرات عاطفية قوية أو تأثيرات أخرى على المشاهد، مما يستدعي كل الطرق من الجمعيات القوية. لكن اللون أو النغمة ليس لهما معنى محدد. إذا تم طرح السؤال، “ماذا يعني C الأوسط؟”، ستكون الإجابة، “ليس لها معنى محدد على الإطلاق؛ بهذا المعنى، لا يعني شيئًا – له تأثيرات معينة فقط “. أما إذا كان معنى كلمة معينة في القصيدة غير معروف، فإن القارئ إلى هذا الحد يُمنع من تقدير القصيدة، لأن وسيلة الشعر ليست ضوضاء، ولا علامات مطبوعة، بل كلمات، والفرق بين الضجيج وتكمن الكلمة في حقيقة أن الكلمة ضجيج لها معنى، وهذه الحقيقة تُحدث فرقًا كبيرًا بين الأدب والفنون الأخرى. قد يكون اللون في اللوحة هو لون الكائن الممثل. قد “يعني” اللون شيئًا ما؛ على سبيل المثال، أبيض العلم الأبيض الذي يصوره الشخص في لوحة قتالية يعتبر علامة على الاستسلام. لكن اللون، كلون، ليس له معنى على الإطلاق، وينطبق الشيء نفسه على النغمات الموسيقية. قد يكتسب نمط من النغمات الموسيقية في بعض الأحيان معنى (تم استخدام النغمات الأربع الأولى من السيمفونية الخامسة لبيتهوفن لترمز إلى الانتصار في الحرب العالمية الثانية)، ولكن عندما يحدث هذا لا علاقة له بالموسيقى، وعلى أي حال معظم يتم تقدير الموسيقى دون وجود أي رمز من هذا القبيل. لكن الضوضاء، مهما كانت مرضية للأذن، ليست سوى ضوضاء وليست كلمة ما لم يكن لها معنى محدد، ويجب على المرء أن يعرف ما هو هذا المعنى من أجل تقدير قصيدة أو أي عمل أدبي آخر.

