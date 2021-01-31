نائب سابق: جميع محال الخمور في بغداد تدفع الإتاوات للفصائل المسلحة

أكد النائب السابق عن المكون المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الأحد، أن جميع محال بيع المشروبات الكحولية دون استثناء في العاصمة بغداد تدفع الإتاوات للفصائل المسلحة من أجل السماح لها بالعمل وعدم استهدافها من قبل تلك الميليشيات.

وأوضح صليوا أن «تهديدات الميليشيات قد انتقلت من محال بيع المشروبات الكحولية إلى المطاعم من الدرجة الأولى والتي تقدم المشروبات الكحولية أيضاً، ومن لا يدفع يتم استهدافه بالعبوات الناسفة أو إجباره على الإغلاق، ولهذا السبب حصلت حملة الاستهدافات الأخيرة للمحال والمطاعم».

جوزيف صليوا

لافتاً إلى أن «هكذا أعمال لا تحدث مطلقاً في إقليم كوردستان، حيث أن سلطة الدولة هي الأكثر قوة والمسيطرة على الأمور، على عكس الوضع في مختلف المحافظات الأخرى».