وفاة بطل العراق وآسيا السابق بلعبة بناء الاجسام عباس الهنداوي

اعلن حساب تجمع محبي كمال الاجسام الرسمي على فيسبوك، الخميس، انتقال بطل العراق والعالم السابق عباس الهنداوي إلى جوار ربه الكريم، عن عمر يناهز 69 عاما.

وذكر الحساب في منشور تعزية نشره، ان “الوالد العزيز والصديق الوفي والحبيب صديق الفقراء محبوب الجميع صاحب الضحكة الدائمة التي لا تفارقه بطل الابطال في كل شيء البطل العالمي عباس الهندواي، قد توفاه الله تعالى”.

ولقب النجم الراحل بصاحب أجمل وأكمل جسم في كافة بطولات اسيا ابان العقدين السبعيني والثمانيني، من القرن الماضي، واول بطولة نالها كانت عام 1967، في اول مشاركة له حينما أحرز بطولة العراق واستمر في حصد البطولات حتى عام 1990 عندما قرر الاعتزال.

وفي عام 1971 تمكن من نيل بطولة العرب والشرق الاوسط لمدة اربع سنوات لفئة متوسطي القامة وفي السنة ذاتها تربع على العرش الآسيوي ولأول مرة وفي عام 1970 شارك في اول بطولة للعالم ونال فيها المركز الرابع.

هذا وأعلن الاتحاد المركزي العراقي لبناء الأجسام، اليوم الخميس، وفاة عباس الهنداوي بطل العرب وآسيا في كمال الأجسام.

وقال الاتحاد في بيان، “نتقدم بالتعزية والمواساة الى الشارع الرياضي العراقي العربي والعالمي لوفاة الأسطورة الخالدة الأب الروحي لرياضة بناء الاجسام في العراق الكابتن عباس الهنداوي، الذي وافته المنية قبل ساعات في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية”. انتهى 29/ع4

