4 تحالفات من أصل 27 تبدي رغبتها بالمشاركة في الانتخابات

اعلنت مفوضية الانتخابات، اعداد جدول زمني يتضمن سير الاجراءات الفنية واللوجستية لمراحل العملية الانتخابية، مؤكدة ان عدد المحدثين بياناتهم البايومترية بلغوا 482023، فيما اشارت الى ان عدد البطاقات التي تم توزيعها على الناخبين بلغت 12781649.

وذكرت المفوضية في بيان، تلقت (المدى) نسخة منه، ان “اربعة تحالفات انتخابية ابدت الرغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من اصل 27 تحالفاً مسجلاً”، موضحة ان “52 حزباً مجازاً راجع المفوضية، من اصل 235 حزباً مجازاً لابداء الرغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

واشارت المفوضية الى انها “ستحيل متطلبات العملية الانتخابية الرقمية الى شركة فاحصة متخصصة بفحص برمجيات الاجهزة الانتخابية والوسط الناقل الذي سيستخدم في الانتخابات المقبلة”.

وفي سياق آخر اوضحت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، أنه على الأحزاب السياسية مراجعة مكاتب المفوضية لملء الاستمارات للمشاركة في الانتخابات وفق نظام التحالفات.

وقال الغلاي، إن “الانتخابات تأجلت إلى 10 تشرين الأول 2021، وبعد تسجيل الأسماء فإن الخطوة الأولى نحو تلك الانتخابات بدأت منذ 2 كانون الثاني الجاري حيث بلغ عدد من قاموا بتجديد معلوماتهم في البطاقة 500 ألف، وتم تسجيل 4348 من النازحين حيث أرسلت المفوضية وفداً لتسجيل أسمائهم عبر فرق جوالة وعددها 1168 فريقاً جوالاً قاموا بكل ما يلزم”. وأضافت الغلاي أن “المجلس الجديد في المفوضية قام بحل مشكلة البطاقات الانتخابية في كافة المناطق، وهي عملية سهلة بعيدة عن التعقيدات والمشاكل، وعلى المواطنين زيارة الأماكن المخصصة حتى لا يتم حرمان أحد من المشاركة”.

وبشأن المشاركة في الانتخابات من خارج البلاد، أوضحت أن “مفوضية الانتخابات مع وزارة الخارجية قاموا بالتنسيق مع المنظمات والسفارات بدعوة المواطنين من خلال 52 سفارة عربية وعالمية و19 منظمة عالمية، وتم التواصل معهم ولا يزال العمل على ذلك مستمراً”.