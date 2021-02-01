أخيراً.. الحكومة تعلن وصول لقاح كورونا في غضون شهرين

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس الأحد، أن عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا ستبدأ قريباً، فيما أشار مجلس الوزراء إلى تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشرائها.

وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير في حديث تابعته (المدى)، إن “الوزارة وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فايروس كورونا”، مبيناً أن “الصحة شكلت لجاناً في المحافظات لاستقبال أي لقاح وبخاصة لقاح فايزر بوصفه لقاحاً يحتاج إلى إمكانيات كبيرة في حفظه”.

وأضاف أن “وزارة الصحة تتأهب لاستقبال أي لقاح من اللقاحات التي ظهرت”، لافتاً إلى أن “لقاح فايروس كورونا سيدخل العراق في غضون الشهرين المقبلين”، مشيراً إلى أن “نسبة توزيع لقاح كورونا بين المحافظات ستكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة وليس على معيار المؤشرات الوبائية باعتبار أنه لا توجد محافظة الآن في مأمن من ارتفاع عدد الإصابات على حد قوله”.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء تخصيص مئة مليون دولار لشراء اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، إن “الحكومة خصصت مبلغ مئة مليون دولار من محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات المتعلقة بفايروس كورونا بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة على أن تعاد هيكلة القرض من وزارتي المالية والتخطيط بالتنسيق بينهما وبين البنك الدولي”.

وأكد مجيد أن “القرار قد جاء بناء على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ خلال جلسة مجلس الوزراء”.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “عدد الإصابات المسجلة في إطار الموقف الوبائي اليومي لفايروس كورونا هو 714 إصابة بينها 1272 حالة شفاء و6 وفيات”.

وبهذا يرتفع إجمالي إصابات كورونا في العراق حتى الآن إلى 619636 بينها 592129 شفاء و13047 وفاة.

ويرقد 14460 مصاباً في المستشفيات قيد العلاج بينهم 191 في العناية المركزة، بحسب بيان الوزارة.

وكانت وزارة الصحة قد شدّدت سابقاً على ضرورة عدم إقامة التجمعات البشرية الكبيرة، محذرة من موجة ثانية من جائحة كورونا.

وأظهر إحصاء عالمي أن أكثر من 101 مليون شخص أصيبوا بفايروس كورونا على مستوى العالم في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019، في حين تصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات.

ومنذ أكثر من شهرين تنظم حملات تطعيم جماعية لمكافحة تفشي فايروس كورونا في عدد من البلدان حول العالم.