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اجراءات قانونية بحق خمسة متهمين بجريمة الدكة العشائرية

بغداد / إعلام القضاء
اعلنت رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية عن توقيف خمسة متهمين من بينهم المدعو (سجاد ميثم العكيلي) وفق أحكام قانون مكافحة الارهاب من قبل محكمة تحقيق تاج الدين لقيامهم بجريمة الدكة العشائرية.
وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “محكمة تحقيق تاج الدين أوقفت خمسة متهمين لقيامهم بإطلاق العيارات النارية واستهدافهم لاحد المنازل بقصد ارتكاب الدكة العشائرية”.
واضاف المراسل ان “المحكمة اتخذت الاجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وصدقت أقوالهم قضائياً بالاعتراف وفق أحكام المادة 2 /1  بدلالة المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب اضافة الى تصديق أقوالهم قضائياً عن قضايا أخرى اعترفوا بارتكابها تعلقت بالخطف والابتزاز بحق المواطنين وأصحاب الشركات النفطية اضافة الى جرائمهم المتعلقة بتهريب المشتقات النفطية”.

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