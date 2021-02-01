ارتفاع إيرادات ميناء “أبو فلوس”

أعلنت وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق، يوم أمس، تحقيق ميناء أبو فلوس التجاري جنوبي شرقي البصرة أعلى نسبة إيرادات خلال شهر كانون الثاني 2021 مقارنة بالأشهر والسنوات السابقة.

وذكر مدير عام الشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان للوزارة أنه “حسب توجيهات وزير النقل بضرورة زيادة معدلات الإيرادات لموانئ العراق، فأن إدارة الشركة وموانئها يعملون جاهدين من أجل رفع مستوى حجم المناولة لعمليات التفريغ والشحن واستيعاب الساحات والمخازن وهذا العمل يساهم بشكل كبير في زيادة المردودات المالية للاقتصاد الوطني”.

من جانبه قال مدير ميناء أبو فلوس التجاري رئيس المهندسين إياد كاظم مناتي، وفقاً للبيان، أن “الميناء يعمل بطاقة انتاجية جيدة حيث بلغ صافي ايراداته خلال شهر كانون الثاني 2021 الى ( 730 ) مليون دينار وهي أعلى نسبة إيرادات مالية من الأعوام السابقة مقارنة بحجم مناولة الميناء”.