استمرار فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الممثل الراحل أحمد زكي

قضت محكمة مستأنف الجيزة الأحد، برفض الاستئناف على فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكى، وتأييد فرض الحراسة.

وأصدرت محكمة الجيزة في وقت سابق حكما بفرض الحراسة القضائية على تركة الفنان الراحل أحمد زكي، يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات.

واستأنف رامي عز الدين نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد على الحكم، لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.

وأصدرت محكمة شمال الجيزة سابقا حكما بفرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان الراحل، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد أعلن عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي في 7 تشرين الثاني / نوفمبر عام 2017، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.