الحشد الشعبي يطلق عملية تفتيش في منطقة نفط خانة بديالى

أعلنت قيادة الحشد الشعبي، في محافظة ديالى، أمس الاحد، إطلاق عمليات تفتيش وتطهير واسعة في جبال نفط خانة بالمحافظة.

وذكرت القيادة، في بيان أن “اللواء الاول بالحشد الشعبي، أطلق عمليات تفتيش وتطهير واسعة في جبال نفط خانة بمحافظة ديالى”.

وشملت عمليات التفتيش، بحسب البيان “خمس مناطق لتأمنيها من أي خطر إرهابي قد يهددها مستقبلاً، فيما تم تفجير نفق تابع لفلول داعش الإرهابي يحتوي على متفجرات”.

وبالتزامن، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، تفاصيل العملية الأمنية في مناطق شرقي الانبار. وقال المعاون الإداري لقائد عمليات شرق دجلة الحشد الشعبي علي المظفر في بيان أن “قوات الحشد الشعبي المتمثلة بالألوية الثاني والسابع و27 بالحشد الشعبي تساندها عدد من المديريات والمعاونيات في الحشد الشعبي انطلقت صباح أمس بعملية دهم وتفتيش شرقي الانبار”.

وتابع أن “الهدف من العملية تضمن التفتيش والبحث عن الخلايا الإرهابية والمضافات والأسلحة والمعدات ومصادرتها واعتقال المطلوبين ضمن قاطع مسؤولية عمليات شرق دجلة”.