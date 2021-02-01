النقل تصدر بياناً بشأن حادثة فقدان طائرة يونانية كان يقودها طيار عراقي

اصدرت وزارة النقل، الأحد، بياناً بشأن فقدان طائرة يونانية كان يقودها طيار عراقي.

وذكرت الوزارة في بيان إن “وزارة النقل وباشراف مباشر من وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي وبمتابعة حثيثة من قبل مدير عام الخطوط الجوية العراقية، كفاح حسن جبار و منذ ظهر اليوم،تتابع تداعيات خبر فقدان اكاديمية اگناتيا اليونانية للطيران احدى طائرات التدريب والتي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط الجوية العراقية عمار ابراهيم”.

وبينت أن “ادارة الخطوط الجوية العراقية وجهت مركز إدارة الازمات في الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حسب السياقات الدولية وتشكيل خلية ازمة وغرفة عمليات طوارئ تضم كافة المختصين والمعنين في الشركة ويرأسها مدير عام الشركة لمتابعة ادق تفاصيل الحادث على مدار الساعة”.

واضافت: “كما وتم الاتصال بشكل مباشرة من قبل مدير عام الشركة بادارة الاكاديمية للوقوف على اخر نتائج البحث والانقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والاكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي”.

ولفتت الى أن “فريق عمل متخصص مدعوماً بجهد تحقيق دولي، يستعد لالتوجه خلال الساعات القريبة القادمة الى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث وسنوافي الرأي العام بالمعلومات الرسمية والمؤكدة التي ستصلنا من الجهات اليونانية”.