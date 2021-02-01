متحدث حكومة كوردستان يُرجّح توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق حاسم هذا الأسبوع

شارفنا على نهاية المفاوضات

كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د.جوتيار عادل ، عن جانب من تفاصيل “المفاوضات الأخيرة” مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن الوفد المفاوض يجري مباحثاته في بغداد بصورة شفافة إزاء ملف النفط والقضايا المالية الأخرى.

وقال د.عادل ، إن حكومة إقليم كوردستان تتفاوض مع بغداد بشكل قانوني حول جميع البيانات المتعلقة بقطاع النفط ووارداته، مرجحاً أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق حاسم هذا الأسبوع ، غير أنه أشار إلى أن الإقليم لديه خيارات أخرى ما لم يتحقق ذلك.

مضيفاً ، في مقابلة مع قناة تلفزة كوردستان 24 ، أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بأي اتفاق يتم في إطار الدستور، مؤكداً أن حكومة الإقليم تعاملت مع هذا الجانب “بطريقة شفافة للغاية”.

وتابع “لقد عرضت حكومة الإقليم جميع البيانات المتعلقة بالنفط وإيراداته، وتمت مناقشة ذلك بطريقة قانونية.. لقد ناقش الإقليم كل القضايا التي تحتاجها الحكومة العراقية أو اللجنة المالية النيابية، ولا أقول مئة بالمئة، لكن شارفنا على نهاية المفاوضات” المستمرة منذ أشهر عديدة.