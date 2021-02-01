وفاةالمغفور له كريم علوش (ابو رافد ) البارحه في هولندا

{ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره و ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبا وفاة المغفور له كريم علوش (ابو رافد ) البارحه في هولندا في مدينة