8490 إصابة و 296 وفاة و1216 حالة شفاء منذ تفشي كورونا في مناطق الإدارة الذاتية

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية ، اليوم الاثنين ، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.
وقالت الهيئة في بيان إن حالات الإصابة هي لـ 8 ذكور و6 إناث ، وتتوزع على الشكل التالي:
الحسكة 1 حالة
قامشلو 1 حالة
ديرك 2 حالة
جل آغا/جوادية 1 حالة
الرقة 7 حالة
الطبقة 2 حالة
وأشارت الهيئة إلى تسجيل 4 حالات شفاء تامة من الفيروس، في حين لم تسجل أي حالة وفاة تذكر .
ومع إعلان هذه الحالات الجديدة بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 8490 حالة مؤكدة منها 296 حالة وفاة و1216 حالة شفاء.