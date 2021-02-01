8490 إصابة و 296 وفاة و1216 حالة شفاء منذ تفشي كورونا في مناطق الإدارة الذاتية

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية ، اليوم الاثنين ، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقالت الهيئة في بيان إن حالات الإصابة هي لـ 8 ذكور و6 إناث ، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 1 حالة

قامشلو 1 حالة

ديرك 2 حالة

جل آغا/جوادية 1 حالة

الرقة 7 حالة

الطبقة 2 حالة

وأشارت الهيئة إلى تسجيل 4 حالات شفاء تامة من الفيروس، في حين لم تسجل أي حالة وفاة تذكر .

ومع إعلان هذه الحالات الجديدة بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 8490 حالة مؤكدة منها 296 حالة وفاة و1216 حالة شفاء.