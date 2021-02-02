Posted on by

الأمن الداخلي ينهي الحصار عن مناطق سيطرة النظام في قامشلو والحسكة

أعلنت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، يوم الثلاثاء، أنها سمحت بدخول كافة أنواع المواد والسلع إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري في قامشلو والحسكة.

وذكرت القيادة العامة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدينتيّ قامشلو والحسكة شهدتا خلال الفترة الماضية حالات “توتر أمني خلقتها قوات النظام السوري، في محاولة لضرب الاستقرار في مناطقنا الذي نتج عن التآخي بين كافة المكونات”.

وأضافت “إننا في قوى الأمن الداخلي ملتزمون بوحدة الدم السوري ونعمل لإنهاء حالة التوتر التي تخلقها قوات النظام السوري، وكبادرة حسن نية وحفاظاً على وحدة التراب والأرض السورية وحفظ دماء السوريين، فإننا نؤكد عودة الحياة الطبيعية والسماح بدخول كافة المواد إلى مناطق تواجد قوات النظام السوري في مدينتي قامشلو والحسكة”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close