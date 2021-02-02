الحجرف: استقرار العراق مهم لأمن دول الخليج

شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أمس الاثنين، على أهمية توطيد العلاقات بين دول المجلس والعراق، وأكد خلال، محادثات أجراها مع كبار المسؤولين العراقيين، في بغداد، أن أمن واستقرار العراق وازدهاره، مهم لأمن دول الخليج كافة والمنطقة ككل، مؤكداً مجدداً وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب، كما جرى بحث الاستثمارات الخليجية في العراق ومشروع الربط الكهربائي بينهما.

الاستقرار والتنمية

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن الرئيس برهم صالح بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي العلاقات بين العراق ومجلس التعاون، وجرى

التأكيد على أهمية تطوير العلاقات في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام. ورحب صالح بنجاح اجتماع القمة الخليجية الأخيرة، والتوقيع على بيان العلا وتحقق المصالحة الخليجية، مشيراً إلى أن «ذلك من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون ودوره الحيوي، وتأثيره الإيجابي على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة». ولفت إلى أن العراق الآمن ذي السيادة وعلاقات راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي يمّثل مرتكزاً في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

من جانبه، أكد الحجرف «التزام مجلس التعاون الخليجي دعم أمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة ومساندته لمواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى «تطلّع دول المجلس لتعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات وفتح آفاق التعاون المشتركة».

الملف الاستثماري

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال استقباله الحجرف، سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون، وإلى تحقيق التكامل مع الأشقاء في دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية. كما أكد الكاظمي «ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري». وأشار الكاظمي، إلى «ترحيب العراق ومباركته لجهود المصالحة الخليجية»، مشدداً على «ضرورة أن يكون الحوار أساساً في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة»، لافتاً إلى «أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، مشيراً إلى أن «هذا يأتي متزامناً مع جهود العراق في محاربة الإرهاب، والحملة المستمرة لملاحقة فلوله».

الربط الكهربائي

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون، الاستثمارات الخليجية في العراق ومشروع الربط الكهربائي بينهما. وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الحجرف:«بحثنا الربط الكهربائي والحرب ضد الإرهاب، والتطرق إلى مسألة الاستثمارات الخليجية في العراق». وأضاف:«تطرقنا إلى التهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة، وبحث كيفية التعاون والتنسيق في بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية».

من جهته قال الحجرف، إن «برنامج الربط الكهربائي أحد أهم المشاريع، وسيعود بالنفع على الجميع». وأكد أن «استقرار العراق له انعكاسات إيجابية على أمن المنطقة، ودول الخليج تدعم استقرار العراق في حربه ضد الإرهاب». وأشار الحجرف إلى أن «الحكومة العراقية لديها القدرة على بسط القانون»، مشيراً إلى أن «الربط الكهربائي الخليجي مع وزارة الكهرباء العراقية، هي أحد أهم الملفات التي تم مناقشتها وبذل فيها جهد كبير من جميع الأطراف». وتابع أنه «أيضاً تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر استثماري بين رجال الأعمال والمال في دول الخليج ونظرائهم في العراق».