الحلبوسي وطالباني يؤكدان ضرورة حل خلافات أربيل – بغداد وفق الدستور

أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، رئيس وفد الإقليم المفاوض قوباد طالباني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، على ضرورة حل خلافات أربيل – بغداد وفق الدستور.

ووفق بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي، ، فقد بحث الحلبوسي، اليوم، مع وفد إقليم كوردستان المستجدات الراهنة في البلاد، فضلا عن مشروع الموازنة الاتحادية.

وذكر البيان، أن المجتمعين بحثوا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وموضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية2021.

وبحسب البيان، فقد أكد المجتمعون على «أهمية استمرار الحوار بين المركز والإقليم وحل المسائل الخلافية وفقا للدستور».

وكان الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني قد عاد إلى بغداد مساء أمس لاستكمال المباحثات مع المسؤولين الاتحاديين في ملفي النفط وموازنة 2021.

فيما كان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل قد قال اليوم في لقاء مع ‹كوردستان 24›: «نأمل أن يتم التصويت على هذا القانون (موازنة 2021)، ولكن إذا لم يتم تمرير هذا القانون فإن لحكومة إقليم كوردستان خطتها الخاصة».

وأشار إلى أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه في أواخر العام الماضي وزارتي التخطيط والمالية بإعداد مسودة لمشروع موازنة الإقليم.

وقال: «إذا لم يمرر هذا القانون (مشروع موازنة 2021)، فثمة بدائل أخرى بالتأكيد».