الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة الإسراع بالربط الكهربائي مع الخليج

اكدت الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية، امس الاثنين، ضرورة الإسراع بملف الربط الكهربائي وتعزيز التبادل التجاري مع الخليج، جاء ذلك خلال لقائهم امين مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف والوفد المرافق له.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال لقائه الحجرف، سعي العراق لتمتين علاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق التكامل مع دول المجلس بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والتجارية.

ولفت الكاظمي خلال بيان لمكتبه، الى “ضرورة أن يكون الحوار أساساً في حل المشاكل العالقة بين دول المنطقة”، مؤكداً “إيمان العراق بأهمية الحوار، لاسيما وأن التطورات الحالية، الإقليمية والدولية، ستكون لها انعكاسات على جميع دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها العمل سوية وفق مبادئ الحوار لتلافيها”.

وبحسب البيان، شدد الكاظمي، على أهمية متابعة الملف الاستثماري وتعهدات مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت، لما لها من أثر في تحقيق الاستقرار الإقتصادي والاجتماعي والأمني في العراق، ما ينعكس على أمن المنطقة بشكل عام”، لافتا الى أن “هذا يأتي متزامنا مع جهود العراق في محاربة الإرهاب، والحملة المستمرة لملاحقة فلوله”.

بدوره أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، “دعم المجلس للعراق في تحقيق أمنه واستقراره وسيادته، وهو ما تجسد في إعلان العُلا الصادر عن قمة دول المجلس الاخيرة، وأكد أن دول المجلس تثني على تجربة العراق الناجحة في مجال مكافحة الارهاب، كما أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين لاسيما في الحادث الإرهابي الجبان في ساحة الطيران”. وبين الحجرف، أن “ملف الربط الكهربائي قد وصل إلى مراحل متقدمة، وأن دول المجلس جادة في مواصلة عقد اللقاءات الثنائية من أجل المضي به قدماً”.

وفي سياق متصل، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع الحجرف العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، فيما تم التأكيد على أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية تلقته (المدى)، “تمت الإشادة بما تم اتخاذه من خطوات بين العراق ودول مجلس التعاون في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز العلاقات الأخوية المشتركة”.

الى ذلك، اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقائه أمين عام مجلس التعاون الخليجي على تعزيز العلاقات وأهمية دعم كل ما يعزز الاستقرار في عموم المنطقة.

ذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت (المدى) نسخة منه، انه “تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيزها، والتأكيد على أهمية تبنّي القضايا المشتركة، وتفعيل التعاون بين الأشقاء لحلِّ المشاكل التي تخص الوضع الإقليمي”.

وأكد الحلبوسي أن “مجلس النواب حريص على تعزير علاقات العراق مع محيطه العربي والتعاون في المجالات كافة”.

كما بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج نايف الحجري، جملة من الملفات يتصدرها مشروع الربط الكهربائي، والحرب ضد الإرهاب، وكيفية التعاون والتنسيق في بناء علاقات جيدة مع الدول الإقليمية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك إن “العراق رحب بمخرجات قمة العلا، وعودة العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية”، مشيراً إلى أن “العلاقات الجيدة بين دول الخليج تؤثر ايجابياً على العلاقات مع الدول المحيطة، والعلاقات بين العراق والدول الخليجية”.

وجرى التباحث خلال اجتماعهما بملف الربط الكهربائي الخليجي، ومسألة الاستثمارات الخليجية في العراق مستقبلاً، كما بحثا مسألة مكافحة الإرهاب في العراق. وأكد حسين أن “الخليجيين يدعمون الاستقرار في العراق”.