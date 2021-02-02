الكاظمي: العراق يطمئن للمستقبل بوجود هذه النماذج الوضّاءة

أثنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على منجز اثنين من أطفال العراق الموهوبين، المتحقق في مسابقةٍ عالميةٍ للذكاء الاصطناعي والبرمجة المُخصصة للأطفال، أقيمت عبر شبكة

الإنترنيت .

وعبر الكاظمي، لدى استقباله الطفلين يحيى محمد خزعل الصبّاغ من مدرسة الموهوبين في محافظة نينوى، وأسد الله علي مال الله من مدرسة الموهوبين في محافظة البصرة، عن بالغ تقديره لما تحقق من فوز على يد الطفلين الموهوبين.وقال في بيان لمكتبه الإعلامي: إن “العراق يطمئن الى المستقبل بوجود مثل هذه النماذج الوضّاءة”، لافتاً إلى “سعي الحكومة الى دعم مثل هذه المواهب، والى تطوير المسيرة التربوية بواسطتها، باعتبارها ركنًا أساسا للسير ببلدنا نحو غد أفضل».وأكد رئيس الوزراء أن “منهج الحكومة في رعاية ودعم المتميزين والموهوبين، لما يشكله ذلك من تأسيس رصين لحياةٍ تربويةٍ تزدهر في المستقبل القريب”.