المالية النيابية: حسم حصة إقليم كوردستان من الموازنة خلال يومين

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أن حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021 ستحسم خلال اليومين المقبلين.

وقال النائب أحمد الصفار، مقرر اللجنة إنه «سيتم خلال اليومين المقبلين حسم القضايا المؤجلة في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية».

وأكد أنه «سيتم حسم موضوع العقود والمناقلات وموازنة إقليم كوردستان».

وأشار إلى أن «هناك بعض الخطوات الإيجابية التي تتعلق بهذه القضايا، ولكن لا يمكن التصريح عنها بشكل دقيق حالياً».

أحمد الصفار

وبين الصفار أن «اللجنة المالية النيابية أكملت مناقشة المواد الموجودة في مشروع قانون الموازنة، وبدأت مناقشة المواد الإضافية»،لافتاً إلى أنه «تم ذلك خلال أكثر من 37 جلسة تضمنت أكثر من 150 استضافة».

وقال النائب شيروان جمال دوبرداني في وقت سابق اليوم: «يتفاوض وفد حكومة إقليم كوردستان من موقع قوة مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي، لأن لدى الإقليم خطة (ب)، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، بإمكان الإقليم إعداد موازنة 2021 بالاعتماد على وارداته الداخلية، وهذه رسالة للأطراف الشيعية الحاكمة بأنهم في حال وضعوا عراقيل أمام الاتفاق في البرلمان أو الحكومة فإن إقليم كوردستان لديه خطة بديلة، ويستطيع عبر إيراداته الداخلية إعداد موازنة 2021 ودفع رواتب موظفيه شهرياً دون انتظار بغداد».

فيما قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل، اليوم، في لقاء مع ‹كوردستان 24›: «نأمل أن يتم التصويت على هذا القانون (موازنة 2021)، ولكن إذا لم يتم تمرير هذا القانون فإن لحكومة إقليم كوردستان خطتها الخاصة».