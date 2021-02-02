: الى السلطة التشريعية ::بعض الاجراءات الهامة لمعالجة الأزمة المالية المفتعلة.

بقلم الدكتور نجم الدليمي

اولا…من الضروري أن يتم حساب سعر البرميل الواحد في الموازنة بنحو 50 دولار، لان التوقعات تشيرالى ان سعر البرميل الواحد سيصل الى 60 دولار خلال هذا العام .

ثانيا.. من الضروري ان يكون سعر صرف الدينار العراقي اتجاه الدولار الأمريكي اليوم بنحو 1125 دينار ويتم العمل بذلك لمدة 6 شهور فقط وبعد ذلك يتم العمل بسعر صرف الدينار العراقي القديم 1120.

ثالثاً.. عدم استقطاع اي نسبة من مرتب الموظف، والمتقاعد لان ذلك مخالف للقانون العراقي.

رابعاً.. من الضروري أن يتم استقطاع نسبة 50 من مرتبات الرئاسات الثلاثة والنواب والوزراء والدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء.

خامساً.. جمع الضرائب من الوزارات والهيئات الحكومية العامة والخاصة.

سادساً.. منع ازدواجية الراتب والفضائين وباشراف ورقابة الدولة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، التدقيق السليم والواضح بالحسابات الختامية، المشاريع الوهمية، عقود التسلح، تهريب النفط….. كل هذه الاجراءات ان تمت فلا توجد اي ازمة مالية لدى حكومة الشهيد الحي الكاظمي

سابعاً.. من الضروري أن يتم اقالة افشل وزير مالية وافشل رئيس بنك مركزي عراقي وهذا مطلب شعبي، وان لم يتم تنفيذ ذلك. فجماهير الشعب العراقي ستطالب باقالة حكومة الكاظمي ومحاسبة الفاسدين فيها واعلان الحكومة الانتقالية وحل البرلمان العراقي.

ثامناً.. العمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون وهذا هو احد اهم الحلول الجذرية من اجل ان يفهم وزير المالية عبد الامير علاوي ورئيس البنك المركزي والشهيد الحي \ الكاظمي.

31\1\2021