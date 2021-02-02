حكومة هادي واعتقال نساء اليمن، نعيم الهاشمي الخفاجي

شعب اليمن شعب عربي اصيل، اذا قال اليمني يلتزم بكلامه، شيوخ قبائل اليمن تعهدوا يهدر دم كل تكفيري يستهدف التجمعات المدنية ووفوا بعهدهم، على عكس تعهدات وتوقيع اراذل فلول البعث على تعهدات المصالحات وميثاق الشرف الذي وقعوه في آذار عام ٢٠١٤ وبعده لم يجف خانوا وسلموا الموصل وفعلوا جرائم منكرة مثل سبايكر والفتحة وبشير وآمرلي الصمود والصقلاوية وتلعفر، أمس مطاوعة وهابية ضمن قوات هادي فاقد الشرعية اعتقلوا نساء يمنيات، أثار هذا العمل ردات فعل شيوخ يمنيين من أهالي الجنوب سنة المذهب، نشر شيخ يمني جنوبي اسمه الشيخ محمد ابن محافظة المهرة نشر خبر خطف مطاوعة وهابية لنساء يمنيات تحت باب السبي؟؟؟

‏المطاوعة فجروا رؤوسنا بحديث«الجنة تحت أقدام الأمهات»وآخرتها خطفوا النساء في مارب والجوف ويعلم الله كم قد خطفوا/وقبائل مارب لن تتركهم بفعلتهم الشنيعة وسوف تأخذ بثأرها/عندنا في المهرة النساء خط أحمر حتى لو زوجها رفع يده عليها تقوم الدنيا ولا تقعد فما بالكم بملتحي يختطف حرائر ‎#اليمن

أيضا الناشط اليمني محمد صالح المرادي كتب التغريدة التالية

‏‎#حزب_الاصلاح خطفوا 8نساء وباعوهن للسعوديه ورب محمد ان نهايتكم ستكون موجعه واليمه وقاسيه وانكم تحفرون قبوركم بأيديكم وغدا لناضره قريب.

هيهات هيهات ان تمر هاذه الجريمه والعيب الاسود.

‎#محمد_صالح_المرادي ناطق بأسم الشرفاء من ابناء قبيله مراد.

هذه هي أخلاق أهل اليمن اين من ذلك اراذل فلول البعث الذين باعوا نسائنا من الشيعة الشبك والتركمان ومن الإخوة والايزيديون والكاكائيون والمسيحيون، الاخ الكاتب احمد عبدالسادة كتب

‏د١عش هو فضيحة اجتماعية قبل أن يكون تنظيماً إرهابياً، لأنه لا توجد صورة أبشع من صورة جار يتصنع التودد لجاره ثم يتحول فجأة إلى وحش ملثم يمسك سكيناً لنحر رقبة جاره.

د١عش يشبه “حرامي البيت” الذي تعرف بأنه يسرقك لكنك لا تستطيع أن تضبطه متلبساً أو أن تحد من سرقاته، عيسى سعدون ناشط ايزيدي كتب رد ( ‏‎انا اقلك لا يوجد لان عوائلهم التي تتكلم عنها هي التي علمتهم الدعشنه منذ صغرهم تجد الاب سلفي والام كذلك ويتحدثون بالطائفية والتكفير امام الصغار فنشأوا دواعش منذ نعومة اضفارهم وهذا الامر ليس وليد اليوم لا بل منذ الثمانينات والسبعينات فنشأت اجيال كاملة على هذه العقيدة) أيضا اضاف هذا الناشط الايزيدي ( ‏اذا كانت عائلات ‎#داعش بريئة منهم ، فإذكروا لي موقفا سليما لعائلة داعشية واحدة ؟

اذكروا لي عائلة واحدة ، مثلا ذهب احد افرادها الى مركز للشرطة او الى مقر للجيش او حتى قالت لمنتسب بالشارع ان ابنهم فلان ابن فلان خارج عن سيطرتهم ومع ‎#داعش وهم متبرأون منه ؟) لذلك عندنا مثل شعبي عراقي جديد يقول

د١عش هو إرهابي البيت، هناك تشابه مابين أفعال فلول البعث وهابي بالعراق مع اراذل الوهابية في جيش هادي فاقد الشرعية في اليمن.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

1.2.2021