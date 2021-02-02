رئيس جامعة سومر في ذي قار يكشف عن صدور توجيهات بمنع وسائل الاعلام من دخول الجامعات

كشف رئيس جامعة سومر في ذي قار د.عادل الزركاني عن صدور توجيهات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمنع وسائل الاعلام من دخول حرم الجامعات لأي سبب كان، باستثناء قنوات العراقية ووسائل الاعلام الرسمية التابعة للوزارة.

وقال الزركاني في تبريره لعملية منع وسائل الاعلام من دخول الجامعة لتغطية ندوة اقامتها هيئة الحشد الشعبي في الجامعة، ان الجامعة منعت وسائل الاعلام لالتزامها بالضوابط والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا التي حصرت السماح لوسائل الاعلام بقناتي الجامعية والعراقية ومكاتب اعلام الجامعات.

ومنع الزملاء مراسلو قنوات افاق والنجباء والاتجاه من دخول جامعة سومر في قضاء الرفاعي لأسباب مجهولة.

وتعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة منع وزارة التعليم العالي وسائل الاعلام من دخول حرم الجامعات مخالفة دستورية واضحة، وقفز على المادة 38 من الدستور التي كفلت حرية العمل الصحفي والإعلامي بكل اشكاله.

وإذ ترفض الجمعية أي اجراءات حكومية تعيق عمل الصحفيين، فانها تطالب الوزير بالعدول عن قراره، وإيقاف عمليات منع وسائل الاعلام من دخول الحرم لتغطية الأنشطة الجامعية.