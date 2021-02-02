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سفير بريطانيا الاستعمارية العظمى

سفير بريطانيا الاستعمارية العظمى
احمد كاظم
بريطانيا التي استعمرت الدول و شعوبها و نهبت ثرواتهم لقرون قال سفيرها في العراق (ان بلاده تؤيد إقليم كردستان و البيشمركة) التي فسحت المجال لداعش للوصول الى اطراف أربيل.
هذا السفير في نفس الوقت يتطاول على الحشد الشعبي الشجاع المبارك لانه حال دون سقوط بغداد و الوسط و الجنوب بيد الدواعش لتحقيق حلم أمريكا و بريطانيا و فرنسا و المانيا و دول الخليج الوهابي.
لماذا أبدت بريطانيا و أمريكا و فرنسا و المانيا القاعدة و طالبان و داعش؟
الجواب (بدعة التدخل غير المباشر كما قال أوباما) و لان هذه المنظمات الإرهابية جندها بفتوى جهاد النكاح و مولها الخليج الوهابي بقيادة السعودية ضد الشيعة في كل مكان.
الدول الاستعمارية احتضنت الخليج الوهابي بقادة السعودية بسبب بيع السلاح السكراب لملوك و امراء الخليج و الحصول على الهدايا الثمينة منها السيف السعودي الذهبي المرصع بالاحجار الثمينة الذي طوله متر و وزنه خلع كتف ترامب.
الدول الاستعمارية المذكورة زودت التحالف الخليجي الوهابي العربي الإسلامي بالقنابل العنقوديةالمحرمة دولبا و التي قتلت الأطفال حتى في المدارس و قتلت اهلهم في المستشفيات و البيوت و الأسواق.
ملاحظة: هذه الدول تثرثر عن الديمقراطية و الإنسانية و الحريات بينما هي تساند دكتانوريات الخليج الوهابي بسبب بيع السلاح و الهدايا الثمينة و هذا نفاق ما بعده من نفاق.
باختصار: مدح و تاييد السفير البريطاني للبيشمركة و نطاوله على الحشد الشعبي الشجاع المبارك متوقع لانه سليل الاستعمار البريطاني.

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