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طائرات حربية تقصف قرية حدودية في السليمانية

نفذت طائرات حربية، اليوم الثلاثاء، قصفاً جوياً على احدى القرى الحدودية ضمن حدود محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال قائممقام قضاء بشدر، بكر بايز، في تصريح : “قامت طائرات حربية بقصف مناطق في قرية شيني بقضاء بشدر (شمال شرق السليمانية) ولمرتين، ما ادى الى وقوع أضرار مادية في بعض منازل المواطنين وممتلكاتهم”.

واضاف، “تعتبر قرية شيني من القرى الحدودية، ولا توجد معلومات دقيقة في الوقت الحالي حول تواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK في هذه القرية، ولا نعلم لغاية الان هوية الطائرات المغيرة”.

مردفاً، “ان التحقيقات مستمرة لمعرفة اذا ما كانت هناك خسائر بشرية بسبب القصف”.

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