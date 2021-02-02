عالية نصيف تطالب باستثناء أدوية الأمراض المزمنة من سعر صرف الدينار الجديد 

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير الصحة وأعضاء اللجنة المالية النيابية كافة بمراعاة الوضع الاقتصادي للمصابين بأمراض مزمنة، وذلك من خلال استثناء أدوية الأمراض المزمنة من السعر الجديد للدينار العراقي .

وقالت في بيان اليوم :” ان خفض سعر الدينار العراقي تسبب في جعل أسعار أدوية الأمراض المزمنة ترتفع بشكل جنوني في الصيدليات، وهذه كارثة بالنسبة لمحدودي الدخل الذين من الممكن أن يضطروا لتغيير نمط معيشتهم وغذائهم ولكن من المستحيل أن يغيروا نوع علاجهم “.

وبينت :” كما ان استبدال علاج بآخر من منشأ مختلف بسبب فرق السعر قد يسبب مشاكل صحية خطيرة لأن بعض الأدوية ذات السعر المنخفض والمستوردة من بعض الدول قد يكون لها تأثير ضعيف جداً، والصيادلة يعرفون هذه المعادلة جيداً، وبالتالي فإن المريض مضطر لشراء الدواء الغالي “.

وشددت نصيف على ” ضرورة ان ينظر رئيس الوزراء ووزير الصحة وأعضاء اللجنة المالية النيابية بعين العطف والرحمة الى شريحة المصابين بأمراض مزمنة وأن لايتركوهم ضحية لجشع بعض التجار الانتهازيين الذين استغلوا رفع سعر الدولار ليشبعوا جشعهم ” ، مؤكدة على ” أهمية جعل شراء هذه الأدوية يتم وفق سعر الصرف السابق، اي استثناءها من سعر الصرف الجديد، أو إيجاد أي حل بديل “.