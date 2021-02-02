عملية أمنية جديدة في البصرة

أعلنت خلية الإعلام الامني، أمس، القبض على عدد من المطلوبين، والعثور على مواد مخدرة، خلال عمليات الوعد الصادق بمحافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان إنه “تمكنت القوات الأمنية وخلال عملية الوعد الصادق/المرحلة الثانية-الصفحة الأولى، ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة مركز محافظة البصرة، من إلقاء القبض على ٨ متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة”. وأضاف، كما عثرت القوات المنفذة للعمليات، “على مخدرات وأمبولة للتعاطي، وبندقيتين آلية نوع كلاشنكوف”. وفي وقت سابق، أعلنت قيادة عمليات البصرة، القبض على 19 مطلوباً للقضاء، خلال عمليات الوعد الصادق.