مجلس الوزراء العراقي : خصصنا 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا

أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، اليوم الإثنين، تخصيص 100 مليون دولار لشراء لقاحات فيروس كورونا.



وقال مجيد إن “مجلس الوزراء قرر تخصيص 100 مليون دولار من محفظة البنك الدولي لحساب وزارة الصحة لغرض شراء لقاحات كورونا”.

وأضاف أن وزارة الصحة هي التي تحدد اللقاحات “بحسب المناشئ التي تتم المصادقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية”.

ورداً على سؤال بشأن شمول إقليم كوردستان باللقاحات، أوضح حيدر: “بالتأكيد سيكون لإقليم كوردستان حصة من هذه اللقاحات، فكل محافظاتنا مشمولة وسيتم التطعيم بحسب الفئات التي حددتها وزارة الصحة”.

إلى ذلك، أشار وزير الصحة العراقي إلى أن الدفعة الأولى من لقاح كورونا ستصل خلال ثلاثة أسابيع.

وأمس الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف بدر إنه من المقرر أن تصل الوجبة الأولى من لقاح فايزر إلى العراق خلال الربع الأول من السنة الحالية، وسيتم توزيع اللقاح مركزياً حسب عدد السكان وبالتنسيق مع وزارة الصحة في إقليم كوردستان ودوائر الصحة.

وحسب بدر فإن العراق وإلى جانب لقاح فايزر “تعاقد العراق مع عدد من الشركات الأخرى، وسيشتري لقاحاتها حال تصديقها”.

وبخصوص التحضيرات لخزن ونقل لقاح فايزر الذي يحتاج إلى برادات خاصة، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية إلى أن “وزارة الصحة اتخذت استعداداتها وفق المعايير المحددة، وقد حصلنا على البرادات وكذلك توجد برادات لدى إقليم كوردستان لحفظ اللقاح”.

وكانت وزارة الصحة العراقية شددت يوم الجمعة الماضي، على ضرورة عدم إقامة التجمعات البشرية الكبيرة، محذرة من موجة ثانية من جائحة كورونا يرافقها ارتفاع بنسبة الإصابات والوفيات.

وأظهر إحصاء أن أكثر من 101 ‬مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الاول 2019.

وتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الوفيات والإصابات، بـ إصابة 619636 بينها 592129 شفاء و13047 وفاة.