وزيرة الهجرة والمهجرين تبحث مع وزير الداخلية الاردني أوضاع العراقيين في المملكة وخصوصاً طالبي اللجوء

بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو مع وزير الداخلية الأردني السيد سمير ابراهيم المبيضين في مقر الوزارة بعمان اوضاع العراقيين المتواجدين على اراضي المملكة الاردنية وخصوصا الطبقات الفقيرة وطالبي اللجوء .

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بدعوة من الوزير الأردني بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وملف اوضاع العراقيين المتواجدين على اراضي المملكة الاردنية وخصوصا الطبقات الفقيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء ، وقدمت السيدة الوزيرة مجموعة من الطلبات التي من شأنها ان تسهم في رفع المستوى المعيشي لهم إلى حين النظر في طلبات لجوئهم او عودتهم بشكل طوعي الى العراق .

كما ناقشت الوزيرة مسألة استحصال موافقة وزارة العمل الاردنية على اعطاء تصريح يخول بموجبه عمل فرد من العائلة الواحدة ليكون معيلا لها في توفير مورد رزق ، اضافة الى مراعاة الجانب الإنساني لملف طالبي اللجوء العراقيين والحرص على عدم إبعاد أي لاجئ حاصل على إعادة توطين في دولة اخرى الى حين سفره إلى خارج المملكة، فضلا عن الاتفاق على استمرار اجراء المباحثات للخروج بمسودة اتفاقية نهائية من المرتقب توقيعها بين البلدين، تتضمن مساعدة العراقيين بضمنهم الكفاءات واللاجئين في الأردن .

وأكدت جابرو ” على عمق العلاقة والروابط التاريخية بين العراق والاردن الشقيق التي تحتم على البلدين تقديم الدعم والمساندة للطبقات الفقيرة والمعدمة بعد تشخيصها خلال الزيارات الميدانية والاستقصائية والعمل على التعاون والتنسيق المشترك على كافة الصعد “، داعية الى ” ضرورة ايجاد حلول ناجعة للطلبة الراغبين بالاستمرار في الدراسة داخل المملكة والموافقة على تسجيلهم والبدء في الدراسة في العام الدراسي الجديد من دون الاشتراط في الحصول على الإقامة “.

سيف صباح

مدير قسم الاعلام