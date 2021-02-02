وزيرة والهجرة خلال لقائها ممثلي الجالية العراقية في عمان: إصدار توصيات مهمة سترفع الى رئيس مجلس الوزراء .

التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ورئيسة لجنة متابعة أوضاع العراقيين في الخارج السيدة ايفان فائق جابرو والوفد المرافق لها بعدد من ممثلي الجالية العراقية لدى المملكة الأردنية الهاشمية من الكفاءات وأساتذة الجامعات ورؤساء الطوائف الدينية من المسيحيين والصابئة المندائيين، وعدداً من الطلبة المتواجدين في المملكة، وجرى خلال اللقاء بحث مفصل لأوضاع الجالية واهم المشاكل التي تواجههم ومنها صعوبة إصدار الوثائق والمستمسكات والغرامات المفروضة على المقيمين داخل الأراضي الأردنية بالإضافة الى الوضع الصحي وارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وخصوصا الإمراض المزمنة والسرطانية .

كما تطرق اللقاء إلى شكاوى العراقيين مما وصفوه بتجاهل المنظمات الإنسانية لقضاياهم، وعدم توفر فرص العمل وارتفاع أجور الدراسة للطلبة في المدارس والجامعات، إضافة الى بعض المشاكل التي تواجه الطوائف الدينية المتعلقة بعقود الزواج والقسام الشرعي .

وأكدت سيادتها إصدار عدد من التوصيات المهمة التي سترفع الى السيد رئيس مجلس الوزراء ، تتضمن إرسال وتشكيل فريق متخصص من وزارتي الهجرة والداخلية والجهات المعنية الأخرى لتسهيل مهمة إصدار وتجديد الوثائق والمستمسكات وحل المشاكل المتعلقة بهذا الملف، الى جانب تشكيل لجنة أخرى مع وزارة الصحة العراقية لغرض تسجيل العراقيين المصابين بالإمراض المزمنة والسرطانية وتقديم المساعدات العاجلة لهم .

وبينت السيدة الوزيرة ان الوزارة ستتخذ خطوات لتفعيل ملف الكفاءات العراقية في الخارج للاستفادة من خبراتها واستقطابها ونقلها الى البلاد ، مشيرة الى ان الوزارة ستعمل على إعادة فتح مكتبها في عمان لغرض إدامة التنسيق والتواصل مع الجالية العراقية وتقديم الخدمات الضرورية لهم .

ولفتت السيدة جابرو إلى ان عام ٢٠٢١ سيكون منطلقاً لتفعيل ملف العراقيين في الخارج كون ان هذا الملف يعد من أهم الملفات التي يوليها السيد رئيس مجلس الوزراء اهتماما كبيرا ويؤكد على حل مشاكلهم وتقديم يد العون لهم .