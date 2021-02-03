الأمن النيابية تبحث اليوم مع الكاظمي أوضاع ‹المتنازع عليها› واتفاق شنگال

من المقرر أن تبحث لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق في البلاد، ومن بينها المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ‹المتنازع عليها›، إلى جانب اتفاق تطبيع أوضاع شنگال (سنجار) المبرم بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق.

بالصدد، قال د. ناصر هركي، مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية : «من المقرر أن تجتمع لجنة الأمن والدفاع النيابية بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، لبحث الأوضاع الأمنية في العديد من مناطق العراق، وضرورة إجراء تغييرات، وأسباب تدهور الأوضاع الأمنية في العراق والتفجيرات الأخيرة في بغداد».

د. ناصر هركي

وأضاف «الهدف من الاجتماع هو تحسين الأوضاع الأمنية في المدن وتعزيز التعاون والتنسيق بين القوات الأمنية، خاصة بين حكومتي إقليم كوردستان والعراق، لضبط الوضع الأمني ومواجهة الإرهاب».

وأشار إلى أن «الأوضاع الأمنية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان ستشكل جانباً آخر من مباحثاتنا مع رئيس الوزراء، إلى جانب اتفاق شنگال، والذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن».