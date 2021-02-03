الاختناقات تغلق العاصمة منذ أسبوع والمرور ينتقد الاستيراد المفرط

منذ نحو أسبوع تعاني العاصمة بغداد، من اختناقات مرورية وازدحامات في اغلب الطرق والجسور. وقال سائقو سيارات اجرة لـ(المدى): نعاني من الاختناقات المرورية منذ أسبوع، وانها انسحبت على عملنا أيضا.

وأضاف احد السائقين “كنا نصل من منطقة بغداد الجديدة الى الجادرية في ظرف ساعة زمن اما الان فاننا نستغرق ساعتين للوصول”.

ونقل مصور الصحيفة مشاهد من اختناقات مرورية على سريع محمد القاسم، والمنصور والجادرية ومناطق أخرى.

وتسبب حادث مروري بالقرب من السيطرة الامنية الواقعة على طريق ملعب الشعب، أمس، بزخم مروري وتكدس للمركبات، وصل إلى منطقة بغداد الجديدة.

كما وشهد الطريق الرابط بين ساحة الأردن ونفق الشرطة، قطعا تسبب عدم إمكانية المركبات من سلك الطريق، ما أدى إلى حصول زخم مروري في المنطقة.

ووجّهت مديرية المرور العامة، طلباً إلى جميع الوزارات والمؤسسات بسبب الزحامات. وقال مدير إعلام المرور حيدر الغراوي إن “أسباب الاختناقات المرورية هو فتح استيراد أنواع العجلات بشكل عشوائي ما رفع عددها إلى أكثر من مليوني مركبة حالياً، فضلاً عن دخول مركبات بأعداد كبيرة من إقليم كردستان”.

وبين، أن “المديرية وضعت خطة لتسقيط بعض المركبات، وبتوجيه من رئيس الوزراء، كما عملت أمانة بغداد بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والمرور، على فتح بعض الشوارع المغلقة، كساحة الوثبة وأخرى مغلقة في جانبي الكرخ والرصافة لدواع أمنية”. وطالب الغراوي، “بعض الوزارات والمؤسسات بالعمل بنظام التفاوت في دوام موظفيها الذي وافق عليه رئيس الوزراء”.