البحرين يبدأ مشواره في دوري كرة اليد بالفوز على الاتفاق

كتب: حسن بو حسن

بدأ فريق نادي البحرين مشواره في دوري دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021 بالفوز على فريق نادي الاتفاق بنتيجة 33-27، وجاء ذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات «المجموعة أ» للدور التمهيدي في تمام السابعة من مساء أمس على صالة الاتحاد البحريني لكرة اليد بأم الحصم، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق البحرين على فريق الاتفاق كذلك بنتيجة 16-11.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد البحريني اتخذت قرارا بتأجيل مباراة فريقي التضامن وباربار والتي كان مقررا لها أن تلعب في الخامسة من مساء أمس وتكون افتتاحية الموسم، وبحسب جدول مباريات الدوري فإنه من المقرر أن يلتقي في الخامسة والنصف من مساء اليوم فريقي الشباب وسماهيج، وتتبعها في الساعة السابعة مساء مباراة تجمع فريقي الاتحاد والدير ضمن منافسات «المجموعة ب».

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم فرق النجمة حامل لقب الموسم الماضي، الاتفاق، باربار، التضامن والبحرين، وتضم المجموعة الثانية فرق الشباب وصيف البطل، الأهلي، الاتحاد، الدير، توبلي وسماهيج، ويشتمل على خمس جولات تنتهي في 20 فبراير الجاري بلقاء يجمع الأهلي والشباب.