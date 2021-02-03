الحشد يطلق عملية واسعة رداً على هجوم نفط خانة

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، أمس الثلاثاء، استشهاد خمسة مقاتلين أثناء عملية أمنية في منطقة نفط خانة شرقي ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه أن “قوة من الحشد الشعبي تعرضت الى هجوم مباغت خلال العملية الأمنية دفعتهم الى الاشتباك مع عناصر فلول داعش الإرهابي ما أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت صباح امس الثلاثاء، صد تعرض عنيف لداعش من قبل اللواء الاول في شرقي محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب تلقت (المدى) نسخة منه أن “اللواء الأول في الحشد الشعبي صد تعرضا عنيفا لداعش في نفط خانة شرقي ديالى”.

الى ذلك وسعت قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي، نطاق العملية الأمنية. وذكر اعلام هيئة الحشد في بيان، ان “العملية الأمنية الواسعة تأتي عقب التعرض الإرهابي في منطقة نفط خانة والذي أدى لاستشهاد خمسة مقاتلين أبطال”.

واضاف البيان ان “العملية الأمنية تستهدف ملاحقة بقايا فلول داعش الارهابي والقضاء عليهم وإنهاء أي تهديد أمني تتعرض له تلك المناطق من قبل العصابات الارهابية”.

وفي سياق آخر، اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، القبض على خمسة ارهابيين من بينهم امرأة ينتمون لعصابات داعش بعملية أمنية في كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من القاء القبض على خمسة ارهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية”.

وأضاف البيان ان “الارهابي الاول عمل معالجا لعناصر عصابات داعش بما يسمى قاطع كركوك فيما عملت الارهابية على توزيع مايسمى الكفالات على الخلايا النائمة المتواجدة بقضاء الحويجة اما الارهابي الثالث والمكنى ابو هاجر والارهابيين الآخرين عملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة واللذين اعترفا عن اشتراكهما بست عمليات ارهابية ضد القوات الامنية في حقول علاس ومنطقة عجيل”.

وتابع” “فضلاً عن قيام الارهابيين الآخرين بتسليب وقتل احد المواطنين في محافظة كركوك وسرقة عجلته عام ٢٠١٨”.

واشار البيان الى انه “تم تدوين اقوالهم بالاعتراف واحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.