الحكومة تقرر منع التجمعات تماشياً مع تحذيرات الصحة

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم ان الحكومة “تمنع أي صيغة للتجمع والحشود مهما كان سببها”، يأتي هذا الاجراء وسط تحذيرات اطلقها وزير الصحة حسن التميمي، من “وضع جديد قد يتعرض له العراق ما لم يلتزم بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة”.

وقال المتحدث في المؤتمر الأسبوعي انه تقرر “إلزام الوزارات والمؤسسات والمواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي”، مضيفا ان مجلس الوزراء شدد على منع التجمعات والمناسبات التي يتحشد فيها المواطنون.

ونقل ناظم عن وزير الصحة تحذيره “من وضع جديد قد نتعرض له ما لم نلتزم بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة”، فيما اكد تسلم العراق “مزيداً من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجاري”.

وصادق مجلس الوزراء على محضر لجنة الأمر الديواني يستأنف فيه إعادة العمل بالعديد من المستشفيات، حسب ناظم.

وبشأن عمل مفوضية الانتخابات اكد ناظم، ان هناك متابعة حثيثة لإيجاد صيغة تعاون بين الوزارات والمفوضية لإنجاز متطلبات الانتخابات، مشيرا الى ان منهاج الحكومة الحالية “مختصر ومهمتها تقضي بإقامة الانتخابات واستعادة هيبة الدولة”.