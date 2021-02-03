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الكهرباء يخطف التعادل من اربيل في الوقت القاتل

خطف نادي الكهرباء التعادل من ضيفه نادي أربيل في الوقت القاتل ليحصل على نقطة ثمينة بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت في ملعب التاجي ضمن منافسات الاسبوع السادس عشر من دوري الكرة العراقي الممتاز.

اربيل فاجأ مضيفه بهدف عبر مدافعه نوزاد عبد الحميد في الدقيقة 23 من المباراة وأنهى الشوط متقدما بهذا الهدف، لكن الكهرباء عاد للمباراة في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل عبر لاعبه المميز محمد إبراهيم في الدقيقة 55 ، الا ان لاعبي اربيل واصلوا الهجوم وتمكنوا من التقدم مجددا عبر اللاعب برزان شيرزاد في الدقيقة 64، ليدفع مدرب الكهرباء بكل أوراقه من أجل تعديل الكفة وتحقق له ذلك في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة وعدل اللاعب مرتضى هديب النتيجة بإحرازه الهدف الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 19 في المركز العاشر ويلاحقه اربيل بعد أن تساوى معه بنفس الرصيد من النقاط لكن فارق الأهداف يصب لمصلحة الكهرباء.

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