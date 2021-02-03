المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف ينفي التصريحات المفبركة المنسوبة إليها والمتضمنة إساءة الى إقليم كردستان

نفى المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف التصريحات المفبركة المنسوبة إليها والمتضمنة إساءة الى إقليم كردستان .

وذكر المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” ان بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً عنصرياً منسوباً للنائبة نصيف، جاء فيه (كل ما اتمناه ان ارى يوما ليس فيه شيء أسمه كوردستان، وان نرفع مع أخوتي من الحشد الشعبي علم ياحسين فوق رؤوس الكورد) “.

وأضاف :” إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه التصريحات، نؤكد أن النائبة نصيف تحترم وتعتز بجميع مكونات الشعب العراقي، وهي نائبة تمثلهم جميعاً في البرلمان دون تمييز، كما إن اخوتنا الكرد مسلمون وحالهم كحال اخوتهم الشيعة والسنة يعتزون ويتشرفون بالإمام الحسين عليه السلام، ونرفض استخدام اسمه الشريف في تصريحات مفبركة مشحونة بالعنصرية، ونأمل من وسائل الإعلام الكردية التفضل بترجمة هذا التنويه ونشره “.