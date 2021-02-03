النائب كاظم الشمري ينتقد تهاون وتقصير وزارة الخارجية في التعاطي مع قضية الطيار العراقي المفقود في اليونان

انتقد النائب كاظم الشمري بشدة تهاون وتقصير وزارة الخارجية العراقية في التعاطي مع قضية الطيار العراقي الذي مازال مجهول المصير منذ اختفاء طائرته في اليونان، مطالباً السلطات العراقية بالتعامل بجدية مع هذه القضية وحث الجانب اليوناني على الإسراع في الكشف عن مصير الطيار المفقود .

وقال الشمري في بيان اليوم :” ان طالب الطيران المفقود عمار إبراهيم مازال مجهول المصير، ومن المؤسف أن السلطات اليونانية تركز على الجانب الإعلامي فقط وليست جادة في البحث عنه، وكلما تطول المدة يزداد قلق عائلته، ولكن الأمل مازال موجوداً بإذن الله تعالى “.

وأضاف الشمري :” أما وزارة خارجيتنا فيبدو أنها في معزل عن هذا الحادث المؤلم، وقد كنا نأمل أن يهتم السيد وزير الخارجية بمخاطبة الجانب اليوناني للكشف عن مصير الشاب العراقي بقدر اهتمامه بحصة الإقليم من الموازنة، إلا أننا صدمنا بهذا التهاون والتقصير المخيب للآمال “.

وشدد الشمري على ” ضرورة أن تسعى الحكومة العراقية الى معرفة مصير طالب الطيران وأن تكون على قدر المسؤولية، سيما وأنه ذهب في بعثة حكومية، سائلين المولى عز وجل أن يعيده الى وطنه وأهله سالماً “.

المكتب الإعلامي للنائب كاظم الشمري