تحديد موعد محاكمة وزير الكهرباء العراقي السابق

حددت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، يوم 8 شباط/ فبراير المقبل موعداً لمحاكمة وزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب بقضايا فساد مالي.

وأبلغت هيئة النزاهة، وزارة الكهرباء بموعد المحاكمة.

وكانت هيئة النزاهة أعلنت في 24 من آب / أغسطس الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر أعقب قراراً يقضي بمنعهما من السفر.

وأوضحت النزاهة أن “تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيراً يومياً دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ 43 مليار دينارٍ شهرياً”.