تخويل وزارة الصحة صرف رواتب الأطباء المعينين في عام 2020

وجّه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية للمجلس، جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل مفوضية الانتخابات وتقديم المساعدة لإنجاز عملها، بينما ناقش الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات في شهر تشرين الاول المقبل، وضمان نجاحها. وقدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن اجراءات وجهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وتوعية المواطنين بخطورتها.

وأقرّ المجلس قيام وزارة المالية بتخويل وزارة الصحة صرف رواتب الاطباء المعينين في عام 2020 من أبواب وزارة الصحة الاخرى، أو من أبواب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على ألا تزيد نسبة المصروف على (1 /12) من المصروف الكلي للدولة. وصوت المجلس على أن تتولى مديرية الطرق والسيطرات الخارجية في وزارة الداخلية، مسؤولية مسك السيطرات الرئيسية لمداخل المحافظات (حصرًا)، ومعها الأجهزة الساندة (المخابرات والأمن الوطني وغيرها).

ووافق المجلس على المقترحات المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد ( ت/ 1457 المؤرخ في 15/11/ 2020)، بشأن التعاون العراقي/ اللبناني في إطار مشروع لتجارة زيت الوقود الثقيل بين العراق ولبنان اصوليا لمدة سنة واحدة، ومساعدة الشعب اللبناني بالموافقة على بيع مادة زيت الوقود بواقع (500) الف طن سنويا بسعر النشرة، واسترداد قيمة المنتجات على شكل خدمات وسلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.