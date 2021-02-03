ديالى أولاً فـي تحديث سجلات الناخبين تليها كركوك.. ونينوى تتذيل القائمة

كشف حسين الهنداوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشأن الانتخابي ان مفوضية الانتخابات وضعت الخطة “ب” لضمان مشاركة اغلب الناخبين في الانتخابات البرلمانية والمقرر اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل.

ولفت الى ان عدد الكيانات والتحالفات التي سجلت من اجل المشاركة في الانتخابات وصل الى 27 كيانا، فضلا عن 57 حزبا.

ويقول الهنداوي في تصريح لـ(المدى) إن “مفوضية الانتخابات مازالت مستمرة في عملية تسجيل الناخبين وتحديث سجلاتهم الانتخابية من خلال وجود 750 فرقة جوالة، مع 1079 مركزا لتسجيل الناخبين منتشرة في عموم المحافظات العراقية”.

ويتابع ان “هناك إقبالا كبيرا على تحديث سجلات الناخبين في عدد من المحافظات في مقدمتها محافظة ديالى التي بلغت نسبة التحديث فيها 78%، وتليها كركوك 75%”، مضيفا ان “محافظة نينوى هي الاقل اقبالا على تحديث سجلات الناخبين حيث بلغت نسبتها 45%، تليها العاصمة بغداد اقل من 50%”.

وأرجأت الحكومة اجراء الانتخابات البرلمانية الى 10 تشرين الأول 2021، بعد اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل”استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية”. ويرى انه “من الضروري العمل والتركيز في هذه المناطق (الأقل تسجيلا) لتحديث سجلاتهم”، مشددا على ان “الدستور يلزم منح الحق لأي مواطن المشاركة في الانتخابات”. ويضيف ان “مفوضية الانتخابات تمكنت حتى هذه اللحظة من منح أكثر من ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف بطاقة انتخابية بايو مترية”. كاشفا عن “وجود خطة للمفوضية (باء) لمنح بطاقة البايو مترية لكل أو اغلب الناخبين وتحديث سجلاتهم”.

ويلفت الى أن “الكل يمتلك بطاقة بايو مترية قصيرة الامد، وبالتالي هناك آليات معينة ستعتمدها مفوضية الانتخابات وبالتعاون مع الأمم المتحدة”، رافضا “الأدلاء بأية معلومات أو عن حيثيات وتفاصيل هذه الخطة الانتخابية”.

ويضيف ان “الكيانات والتحالفات التي سجلت من اجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بلغ عددها (27) تحالفا وكيانا”، مضيفا ان “هناك أربعة كيانات وتحالفات مازالت قيد التسجيل بعدما قدمت طلبات المشاركة”. ويتابع ان “هناك 57 حزبا قدموا طلبات للمشاركة في الانتخابات المقبلة”، منوها الى ان “عدد الاحزاب المسجلة في دائرة الاحزاب التابعة لمفوضية الانتخابات وصل الى 235 حزبا، فضلا عن ان عدد طلبات التأسيس بلغت 69 حزبا قيد التسجيل”. واعلنت مفوضية الانتخابات عن تمديد موعد استقبال طلبات تسجيل التحالفات السياسية إلى العاشر من شهر شباط الحالي.

ويضيف المستشار الحكومي أن “مفوضية الانتخابات أمام عمل طويل وكبير يتطلب على الكيانات والتحالفات والأحزاب التعاون معها لانجاز كل استعداداتها اللوجستية”، مشددا على أن “المفوضية لديها جدول عمل لأكمال كل واجباتها”.

ويبين ان “مفوضية الانتخابات ستجهز لكل دائرة انتخابية (عددها 83 دائرة انتخابية) بورقة خاصة تحتوي اسماء مرشحيها وأرقامهم وشعار أحزابهم وكتلهم”، منوها الى ان “أعداد هذه الورقة يتطلب ارسال أسماء المرشحين من قبل الكيانات والأحزاب لمفوضية الانتخابات من اجل التأكد من المساءلة والعدالة والقيد الجنائي والشهادات”.

ويشير إلى ان “هذه الأمور تتطلب وقتا وعملا وجهدا من قبل مفوضية الانتخابات وعلى كل الأحزاب والكيانات التعاون معها لانجاز اعمالها اللوجستية”.