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كأس العالم لكرة اليد.. الدنمارك تضرب موعدا ناريا مع السويد في النهائي

تأهل منتخب الدنمارك إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه الغالي على إسبانيا بنتيجة 35-33.

وفي مباراة ملحمية في الدور نصف النهائي، ضرب حامل اللقب الدنماركي موعدا ناريا مع نظيره السويدي في النهائي ، غداً الأحد ، الذي تأهل إليه للمرة الخامسة في تاريخه والرابعة في آخر 6 نسخ.

من مواجهة الدنمارك ضد إسبانيا بكأس العالم لكرة اليد

وبهذا تشهد البطولة نهائيا اسكندنافيا ثانيا على التوالي، حيث جمع نهائي النسخة الماضية بين الدنمارك والنرويج، وتوج خلاله الأول باللقب الوحيد في تاريخ مشاركاته بمونديال اليد.

يذكر أن منتخب الدنمارك حقق لقب بطولة العالم مرة واحدة فقط وكان ذلك في النسخة الأخيرة عام 2019، بينما حقق الوصافة أعوام 1967 و2011 و2013.

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