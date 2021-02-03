لاوتارو يوجه صدمة جديدة لـ برشلونة بشأن تمديد عقده مع إنتر ميلان

كشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية عن صدمة جديدة وجهها مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، لطموحات كل من برشلونة وباريس سان جيرمان.

وكان برشلونة وباريس سان جيرمان يطمحان في ضم لاوتارو بنهاية الموسم الحالي، ولكن الأرجنتيني قد اقترب من التوقيع على عقده الجديد.

وبحسب الصحيفة الشهيرة، اتفق لاوتارو على تمديد عقده لعام آخر، حتى يونيو 2024، ولكن المفاجأة هي موافقة المهاجم على إلغاء بند الشرط الجزائي من عقده.

وكان عقد الأرجنتيني مع إنتر ميلان يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 111 مليون يورو، كان يسمح لأي نادٍ أوروبي خارجي بالتعاقد معه وهو ما كان يزعج النادي الإيطالي.

ستبلغ قيمة راتب لاوتارو السنوية 4.5 مليون يورو، بزيادة قيمتها 2 مليون يورو عن العقد الحالي، ولكنه أيضًا أقل بكثير مما طلبه اللاعب في بداية المفاوضات وكان 7.5 مليون يورو.

وبالتالي، إلغاء بند الشرط الجزائي في عقد لاوتارو يعني أن الأخير يغلق الباب تمامًا في وجه كل من برشلونة وباريس سان جيرمان.