محلل سياسي: لا يمكن للعراق استضافة حوار أمريكي – إيراني .. لهذه الأسباب

أكد المحلل السياسي إحسان الشمري، اليوم الثلاثاء، عدم قدرة العراق على استضافة حوار أمريكي – إيراني وجعل بغداد قاعة اجتماعات بين الجانبين، على عكس ما يقال بإمكانية ذلك ولعدة أسباب.

وأوضح الشمري أن «السبب الأول هو أن أمريكا وصناع القرار فيها ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي ينظرون للعراق على أنه دولة تابعة لإيران، وامتداد للسياسة الإيرانية وضمن مجالها الحيوي، وأن طبيعة المعادلات السياسية في العراق كانت أقرب إلى إيران من أمريكا»، حسب وصفه.

إحسان الشمري

مبيناً بأن «السبب الثاني هو أن إيران نفسها لا تنظر للعراق على كونه يمكن أن يلعب ذلك الدور الذي يسمح بتقريب وجهات النظر أو أن يكون طاولة مفاوضات»، مضيفاً أن «إيران، وبحكم تاريخ التواصل فيما يرتبط بالاتفاق النووي، اعتمدت على سلطنة عمان، واليوم هناك حليف جديد لها في الخليج وهي دولة قطر، وكذلك لا يستبعد بأن يكون للكويت دور في المفاوضات بين واشطن وطهران»، وفق رأيه.